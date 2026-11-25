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Kolombiya'nın turistik kenti Cartagena'da sil*hlı saldırganlar, başarısız bir para nakil aracı soygununun ardından bir süpermarkette 30 kişiyi rehin aldı. Rehinelerden 10'u serbest bırakılırken içeride yaklaşık 20 kişinin tutulduğu bildirildi. Saldırganların rehineleri bırakmak karşılığında 7 milyar Kolombiya pesosu (100 milyon TL) fidye istediği belirtildi.

SOYGUN GİRİŞİMİ REHİNE KRİZİNE DÖNÜŞTÜ

24 Kasım'da Cartagena'nın La Castellana bölgesinde meydana gelen olayda, bir grup sil*hlı saldırgan para taşıyan zırhlı aracı soymaya çalıştı. Polisin müdahalesi üzerine bir süpermarkete sığınan saldırganlar, içerideki müşterileri ve çalışanları rehin aldı.

7 MİLYAR PESO FİDYE İSTEDİLER

Kolombiya basınına yansıyan bilgilere göre saldırganlar, rehinelerin serbest bırakılması karşılığında 7 milyar Kolombiya pesosu talep etti. Saldırganların fidyenin yanı sıra güvenli bir şekilde kaçmalarına imkan sağlanmasını da istediği aktarıldı. Fidye talebine ilişkin yetkililerden henüz resmi bir doğrulama gelmedi.

CUMHURBAŞKANI CARTAGENA'YA GİTTİ

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, olayın ardından programını değiştirerek Savunma Bakanı Jorge Mora ile birlikte Cartagena'ya gitti. Askeri birliklerin ve özel polis ekiplerinin görevlendirildiği bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı.

HAVALİMANINDA UÇUŞLAR AKSADI

Rehine krizi nedeniyle kentteki Rafael Nunez Uluslararası Havalimanı'nda uçakların inişleri yaklaşık 45 dakika süreyle durduruldu. Süpermarket zinciri ise yaptığı açıklamada müşterilerinin ve çalışanlarının güvenliğinin öncelikleri olduğunu bildirdi.

REHİNELERİN AİLELERİ ENDİŞELİ

Rehinelerin yakınları süpermarket çevresinde bekleyişini sürdürürken, güvenlik güçleri içerideki kişilerin sağ salim kurtarılması için çalışmalarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı De la Espriella, olayın bir terör saldırısı değil, başarısız bir soygun girişiminin ardından yaşanan rehine krizi olduğunu açıkladı.