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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, savaş koşullarında hiçbir ülkede kalkınmanın mümkün olmadığını belirterek çatışmaların ekonomik kısıtlamaları artırdığını söyledi.

Ülkenin resmi ajansı IRNA'da yer alan habere göre, Pezeşkiyan, başkent Tahran'da bir grup vaiz ve din adamıyla düzenlenen istişare toplantısında konuştu.

Pezeşkiyan, ülkenin ekonomik sorunlarının aşılması için temel ihtiyaç maddeleri ve ilaç tedarikinin güvence altına alınması, komşu ülkelerle ilişkilerin geliştirilmesi ve toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

İran Cumhurbaşkanı, "Savaş halinde olan hiçbir ülkede kalkınma gerçekleşmez, eksiklikler ve kısıtlamalar artar." dedi.

Hükümetin, halkın ihtiyaç duyduğu temel tüketim ürünleri ve ilaçları her koşulda temin etmekle yükümlü olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, bu alanda izlenen strateji sayesinde şu anda ciddi bir kısıtlama ve sorunla karşılaşmadıklarını belirtti.

Pezeşkiyan, ülkedeki ekonomik koşulların iyileştirilmesi için komşularla ve diğer ülkelerle çok taraflı ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini kaydetti.

ABD'nin yaptırımlar ve ülkenin ticari bağlantılarını sınırlandırma yoluyla İran'daki sistemi devirmeyi hedeflediğini belirten Pezeşkiyan, bu politikaların ekonomik faaliyetlerde çeşitli kısıtlamalara ve sorunlara yol açtığını söyledi.

Pezeşkiyan, mevcut ekonomik koşulların aşılması için toplumsal birlik ve dayanışmanın önemini vurgulayarak, siyasi görüş, inanç, etnik köken ve cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin toplumun tüm kesimlerinin ülkenin yönetimine ve sorunların çözümüne katkıda bulunması gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA