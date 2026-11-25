Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Tekirdağ Valiliğine Hatay Valisi Mustafa Masatlı atandı.

25 Kasım 2026 tarihli ve 33441 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2026/398 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 41 ilin valisi değişti. Kararname ile 14 vali İçişleri Bakanlığı emrine alınırken, birçok ilde yeni görevlendirmeler yapıldı. Hatay Valisi olarak görev yapan Mustafa Masatlı, Tekirdağ Valiliğine atanırken, Tekirdağ Valiliği görevini yürüten Recep Soytürk'ün yeni görev yeri Kayseri oldu. Yayımlanan kararnameyle birlikte Tekirdağ'da valilik görevini devralacak olan Mustafa Masatlı'nın önümüzdeki günlerde kente gelerek görevine başlaması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı