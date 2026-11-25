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Ağrı'nın yeni valisi kim oldu, yeni Ağrı Valisi Ömer Kalaylı kimdir soruları, kararnamenin yayımlanmasının ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Ağrı Valiliğine Ömer Kalaylı atandı. Ömer Kalaylı, kararnameden önce Kilis Valisi olarak görev yapıyordu. Ağrı'nın önceki valisi Önder Bozkurt ise Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığına atandı.

AĞRI'NIN YENİ VALİSİ KİM OLDU?

Valiler kararnamesiyle Ağrı Valiliğine Ömer Kalaylı atandı. Ömer Kalaylı, kararnameden önce Kilis Valisi olarak görev yapıyordu. Atama kararı, Cumhurbaşkanlığının 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı kararıyla gerçekleşti.

Ağrı'nın önceki valisi Önder Bozkurt ise Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığına atandı. Ömer Kalaylı, devir teslim işlemlerinin ardından Ağrı Valiliğindeki görevine başlayacak.

YENİ AĞRI VALİSİ ÖMER KALAYLI KİMDİR?

Ağrı yeni valisi Ömer Kalaylı hakkında bilgiler güncelleniyor.

VALİLER KARARNAMESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanlığının 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı atama kararı, Resmi Gazete'nin 25 Kasım 2026 tarihli ve 33441 sayılı nüshasında yayımlandı. Kararda, ekli listede yer alan kişilerin belirtilen görevlere 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince atandığı belirtildi.

Toplam 59 ismin yer aldığı kararnameyle 41 ile yeni vali atanırken, 14 vali İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Kararnameyle ayrıca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına Ağrı Valisi Önder Bozkurt getirildi.

HANGİ İLLERE YENİ VALİ ATANDI?

Valiler kararnamesiyle valisi değişen 41 il şöyle: Ağrı, Amasya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Yozgat ve Zonguldak.