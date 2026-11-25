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Sakarya'nın yeni valisi kim oldu, yeni Sakarya Valisi Ekrem Canalp kimdir soruları, kararnamenin yayımlanmasının ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Sakarya Valiliğine Ekrem Canalp atandı. Ekrem Canalp, kararnameden önce Batman Valisi olarak görev yapıyordu. Sakarya'nın önceki valisi Rahmi Doğan ise İçişleri Bakanlığı emrine alındı.

SAKARYA'NIN YENİ VALİSİ KİM OLDU?

Valiler kararnamesiyle Sakarya Valiliğine Ekrem Canalp atandı. Ekrem Canalp, kararnameden önce Batman Valisi olarak görev yapıyordu. Atama kararı, Cumhurbaşkanlığının 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı kararıyla gerçekleşti.

Sakarya'nın önceki valisi Rahmi Doğan ise İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Ekrem Canalp, devir teslim işlemlerinin ardından Sakarya Valiliğindeki görevine başlayacak.

YENİ SAKARYA VALİSİ EKREM CANALP KİMDİR?

Sakarya yeni valisi Ekrem Canalp hakkında bilgiler güncelleniyor.

VALİLER KARARNAMESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanlığının 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı atama kararı, Resmi Gazete'nin 25 Kasım 2026 tarihli ve 33441 sayılı nüshasında yayımlandı. Kararda, ekli listede yer alan kişilerin belirtilen görevlere 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince atandığı belirtildi.

Toplam 59 ismin yer aldığı kararnameyle 41 ile yeni vali atanırken, 14 vali İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Kararnameyle ayrıca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına Ağrı Valisi Önder Bozkurt getirildi.

HANGİ İLLERE YENİ VALİ ATANDI?

Valiler kararnamesiyle valisi değişen 41 il şöyle: Ağrı, Amasya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Yozgat ve Zonguldak.