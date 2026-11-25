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Mardin'in yeni valisi kim oldu, yeni Mardin Valisi Süleyman Elban kimdir soruları, kararnamenin yayımlanmasının ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Mardin Valiliğine Süleyman Elban atandı. Süleyman Elban, kararnameden önce İzmir Valisi olarak görev yapıyordu. Mardin'in önceki valisi Tuncay Akkoyun ise Gaziantep Valiliğine atandı.

MARDİN'İN YENİ VALİSİ KİM OLDU?

Valiler kararnamesiyle Mardin Valiliğine Süleyman Elban atandı. Süleyman Elban, kararnameden önce İzmir Valisi olarak görev yapıyordu. Atama kararı, Cumhurbaşkanlığının 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı kararıyla gerçekleşti.

Mardin'in önceki valisi Tuncay Akkoyun ise Gaziantep Valiliğine atandı. Süleyman Elban, devir teslim işlemlerinin ardından Mardin Valiliğindeki görevine başlayacak.

YENİ MARDİN VALİSİ SÜLEYMAN ELBAN KİMDİR?

Mardin yeni valisi Süleyman Elban hakkında bilgiler güncelleniyor.

VALİLER KARARNAMESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanlığının 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı atama kararı, Resmi Gazete'nin 25 Kasım 2026 tarihli ve 33441 sayılı nüshasında yayımlandı. Kararda, ekli listede yer alan kişilerin belirtilen görevlere 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince atandığı belirtildi.

Toplam 59 ismin yer aldığı kararnameyle 41 ile yeni vali atanırken, 14 vali İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Kararnameyle ayrıca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına Ağrı Valisi Önder Bozkurt getirildi.

HANGİ İLLERE YENİ VALİ ATANDI?

Valiler kararnamesiyle valisi değişen 41 il şöyle: Ağrı, Amasya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Yozgat ve Zonguldak.