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Burdur'un yeni valisi kim oldu, yeni Burdur Valisi Mehmet Yıldız kimdir soruları, kararnamenin yayımlanmasının ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Burdur Valiliğine Mehmet Yıldız atandı. Mehmet Yıldız, kararnameden önce İstanbul'un Pendik ilçesinde Kaymakam olarak görev yapıyordu. Burdur'un önceki valisi Tülay Baydar Bilgihan ise İçişleri Bakanlığı emrine alındı.

BURDUR'UN YENİ VALİSİ KİM OLDU?

Valiler kararnamesiyle Burdur Valiliğine Mehmet Yıldız atandı. Mehmet Yıldız, kararnameden önce İstanbul'un Pendik ilçesinde Kaymakam olarak görev yapıyordu. Atama kararı, Cumhurbaşkanlığının 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı kararıyla gerçekleşti.

Burdur'un önceki valisi Tülay Baydar Bilgihan ise İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Mehmet Yıldız, devir teslim işlemlerinin ardından Burdur Valiliğindeki görevine başlayacak.

YENİ BURDUR VALİSİ MEHMET YILDIZ KİMDİR?

Burdur yeni valisi Mehmet Yıldız hakkında bilgiler güncelleniyor.

VALİLER KARARNAMESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanlığının 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı atama kararı, Resmi Gazete'nin 25 Kasım 2026 tarihli ve 33441 sayılı nüshasında yayımlandı. Kararda, ekli listede yer alan kişilerin belirtilen görevlere 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince atandığı belirtildi.

Toplam 59 ismin yer aldığı kararnameyle 41 ile yeni vali atanırken, 14 vali İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Kararnameyle ayrıca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına Ağrı Valisi Önder Bozkurt getirildi.

HANGİ İLLERE YENİ VALİ ATANDI?

Valiler kararnamesiyle valisi değişen 41 il şöyle: Ağrı, Amasya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Yozgat ve Zonguldak.