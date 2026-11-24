Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile Ürdün Kralı 2. Abdullah, iki ülke arasındaki ilişkileri stratejik ortaklık düzeyine yükseltme kararı aldı.

Özbekistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, devlet ziyareti kapsamında Ürdün'de bulunan Mirziyoyev, başkent Amman'daki El-Hüseyniye Sarayı'nda Kral 2. Abdullah tarafından resmi törenle karşılandı.

İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından liderler, tören kıtasını selamladı.

Baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştiren Mirziyoyev ve Kral 2. Abdullah, ülkeleri arasındaki dostluk ilişkilerinin geliştirilmesi ve çok yönlü işbirliğinin yeni bir aşamaya taşınmasına ilişkin konuları ele aldı.

Siyasi diyalog ve kurumlar arası temasların yoğunlaşmasından, karşılıklı ticaret ve yatırım hacminin istikrarlı şekilde artmasından duydukları memnuniyeti dile getiren liderler, ticaret, yatırım, ulaştırma ve lojistik, madencilik, tarım, tekstil, sağlık ve ilaç sanayisini işbirliğinin öncelikli alanları olarak belirledi.

Görüşmelerde tercihli ticaret anlaşmasının imzalanması ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin 500 milyon dolara çıkarılması konuları üzerinde özellikle duruldu.

Kültür ve sanat haftalarının düzenlenmesi, dini ve eğitim alanlarında tecrübe paylaşımı, karşılıklı turist akışının artırılması ve tarihi şehirler arasında kardeş şehir ilişkilerinin kurulması da görüşmelerde ele alınan konular arasında yer aldı.

Mirziyoyev ve Kral 2. Abdullah, iki ülke arasındaki geleneksel dostluk ve karşılıklı güvene dayalı ilişkileri stratejik ortaklık düzeyine yükseltme kararı alırken, varılan mutabakatların hayata geçirilmesi için kapsamlı bir yol haritası hazırlanması konusunda da anlaştı.

Mirziyoyev, görüşmelerin sonunda Kral 2. Abdullah'ı Özbekistan'a davet etti.

İki ülke arasında 19 belge imzalandı

Görüşmelerin ardından liderlerin huzurunda iki ülke arasında imzalanan belgelerin teatisi için tören düzenlendi.

Liderler, ikili ilişkilerin ve işbirliğinin güçlendirilmesine ilişkin ortak bildiriyi kabul ederken, stratejik ortaklık ilişkilerinin kurulmasına ilişkin anlaşmaya da imza attı.

Ayrıca tercihli ticaret, ceza davalarında karşılıklı adli yardımlaşma, kültür, çevrenin korunması, enerji, su kaynaklarının yönetimi, milli kütüphaneler ve arşivler alanlarında anlaşma ve mutabakat zabıtları imzalandı.

Ekonomik diplomasi, madencilik ve jeoloji, konut inşaatı ve şehircilik, dijitalleşme ve bilgi teknolojileri, gıda ve ilaç ürünlerinin denetimi, sağlık hizmetleri ve hayvancılık alanlarında da işbirliğinin genişletilmesi konusunda mutabakata varıldı.

Bölgeler arası ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Taşkent ile Amman ve Semerkant ile Petra turizm bölgesi arasında işbirliği anlaşmaları imzalandı.

İki ülke arasında toplamda 19 belgeye imza atıldı.

Liderler birbirlerine devlet nişanı takdim etti

Ziyaret kapsamında Mirziyoyev'e Ürdün'ün en yüksek devlet nişanı olan El-Hüseyin bin Ali Nişanı takdim edildi.

Mirziyoyev, söz konusu nişanı iki ülke arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine yaptığı kişisel katkının yanı sıra Ürdün Kralı'nın Özbek halkına duyduğu saygının ve ikili ilişkilerin geliştirilmesine verdiği önemin bir göstergesi olarak değerlendirdi.

Mirziyoyev de Özbekistan ile Ürdün arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesine, siyasi, diplomatik, ekonomik, kültürel ve insani alanlardaki işbirliğinin geliştirilmesine yaptığı katkılardan dolayı Kral 2. Abdullah'a ülkesinin Yüksek Dereceli Dostluk Nişanı'nı takdim etti.

Kral 2. Abdullah ise söz konusu nişanı Ürdün halkına ve iki ülke arasındaki köklü dostluk ve güçlü işbirliğine gösterilen saygının bir simgesi olarak kabul ettiğini belirtti.

Kaynak: AA