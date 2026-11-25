Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

(ANKARA) - İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarının ardından yeni görevlerine atanan valileri tebrik etti. Görevlerini tamamlayan valilere hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Çiftçi, "Milletimizin huzuru, güvenliği ve refahı için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Resmi Gazete'de yayımlanan ve çok sayıda valinin görev yerinin değiştirildiği atama kararlarının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle yeni görevlere atanan valileri tebrik eden Çiftçi, görevlerini tamamlayan valilere de devlete ve millete sundukları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

"MİLLETİMİZİN HUZURU VE GÜVENLİĞİ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Çiftçi paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Muhterem Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensip ve takdirleriyle atamaları gerçekleştirilen kıymetli Valilerimizi tebrik ediyor, yeni vazifelerinde muvaffakiyetler diliyorum. Görevlerini tamamlayan Valilerimize devletimize ve aziz milletimize sundukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum."

Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Çiftçi, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Muhterem Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nın inşası yolunda büyük İçişleri ailemizle birlikte vatanımızın her bir köşesinde insanı merkeze alan devlet anlayışımızla; milletimizin huzuru, güvenliği ve refahı için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim, milletimize hizmet yolunda gayretlerimizi bereketli, vazifelerimizi hayırlı eylesin."

Kaynak: ANKA