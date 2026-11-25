Bayburt’un yeni valisi Yusuf Güni olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi’ne göre Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Elazığ Valiliğine atanırken Bayburt Valiliği görevine Mülkiye Başmüfettişi Yusuf Güni getirildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'ne göre Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Elazığ Valiliğine atanırken Bayburt Valiliği görevine Mülkiye Başmüfettişi Yusuf Güni getirildi.
Kararnameyle Bayburt'ta valilik görevinde değişikliğe gidilirken, Yusuf Güni kentin yeni valisi oldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı