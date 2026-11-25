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Edirne'nin yeni valisi kim oldu, yeni Edirne Valisi Ahmet Karakaya kimdir soruları, kararnamenin yayımlanmasının ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Edirne Valiliğine Ahmet Karakaya atandı. Ahmet Karakaya, kararnameden önce Bitlis Valisi olarak görev yapıyordu. Edirne'nin önceki valisi Yunus Sezer ise Batman Valiliğine atandı.

EDİRNE'NİN YENİ VALİSİ KİM OLDU?

Valiler kararnamesiyle Edirne Valiliğine Ahmet Karakaya atandı. Ahmet Karakaya, kararnameden önce Bitlis Valisi olarak görev yapıyordu. Atama kararı, Cumhurbaşkanlığının 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı kararıyla gerçekleşti.

Edirne'nin önceki valisi Yunus Sezer ise Batman Valiliğine atandı. Ahmet Karakaya, devir teslim işlemlerinin ardından Edirne Valiliğindeki görevine başlayacak.

YENİ EDİRNE VALİSİ AHMET KARAKAYA KİMDİR?

Edirne yeni valisi Ahmet Karakaya hakkında bilgiler güncelleniyor.

VALİLER KARARNAMESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanlığının 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı atama kararı, Resmi Gazete'nin 25 Kasım 2026 tarihli ve 33441 sayılı nüshasında yayımlandı. Kararda, ekli listede yer alan kişilerin belirtilen görevlere 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince atandığı belirtildi.

Toplam 59 ismin yer aldığı kararnameyle 41 ile yeni vali atanırken, 14 vali İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Kararnameyle ayrıca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına Ağrı Valisi Önder Bozkurt getirildi.

HANGİ İLLERE YENİ VALİ ATANDI?

Valiler kararnamesiyle valisi değişen 41 il şöyle: Ağrı, Amasya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Yozgat ve Zonguldak.