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Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Afrika ülkelerine ekonomik reformları sürdürme, kıta içi ticaretin önündeki engelleri kaldırma ve yeni ticaret güzergahları oluşturma çağrısında bulundu.

Steinmeier, Gana'nın başkenti Akra'da düzenlenen "6. Alman-Afrika İş Zirvesi'nde (GABS 2026)" yaptığı konuşmada, Afrika'nın ekonomik potansiyelinin ortaya çıkarılması ve Almanya ile ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi için reformların kararlılıkla uygulanması gerektiğini söyledi.

Afrika ülkelerinin ticareti kolaylaştıracak adımlar atmasının önemine işaret eden Steinmeier, "Gerekli reformları hayata geçirme, kıtanızda ticareti kolaylaştıracak yollar oluşturma ve yeni ticaret güzergahları açma çabalarınızdan vazgeçmeyin." ifadesini kullandı.

Steinmeier, bu adımların ekonomik büyüme ve refahın yanı sıra karşılıklı çıkarlar doğrultusunda işbirliğinin genişletilmesi açısından da önemli olduğunu vurgulayarak, Afrika Birliği'nin Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) girişimini "kıta genelinde ekonomik entegrasyonun güçlendirilmesi bakımından kritik bir adım" olarak nitelendirdi.

Ekonomik büyümenin özellikle genç nüfusun geleceği açısından belirleyici olduğunu vurgulayan Steinmeier, gençlere daha iyi yaşam koşulları ve yeni fırsatlar sunulabilmesi için ekonomik büyümenin sağlanmasının önemine işaret etti.

Kaynak: AA