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İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın Meşhed Firdevsi Üniversitesi'ndeki konuşması, öğrencilerin "görüşlerini ifade edemedikleri" gerekçesiyle düzenlediği protesto nedeniyle yarıda kesildi.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı'na göre, Pezeşkiyan'ın Meşhed'deki Firdevsi Üniversitesi'ndeki konuşması sırasında bazı öğrenciler gösteri düzenledi.

Öğrencilerin "konferansın düzenlenme şekli ve görüşlerini ifade edemedikleri" gerekçesiyle düzenlediği protesto sonrası Pezeşkiyan konuşmasını yarıda keserek kürsüden indi.

Pezeşkiyan öğrencilerin itirazı karşısında, "Öyle bir iş yapıyorlar ki bir dahaki sefere bu tür merasimlere gelmeyelim." dedi.

Pezeşkiyan, tepki gösteren öğrencilerin salondan çıkarılması üzerine tekrar kürsüye çıkarak konuşmasına devam etti.

Kaynak: AA