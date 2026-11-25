2027 yılında motorlu taşıtlar vergisi (MTV), Cumhurbaşkanı farklı bir oran belirlemezse yüzde 27,83 artacak. Bu oran, TÜİK'in 3 Kasım 2026'da ekim ayı Yİ-ÜFE verisini açıklamasıyla netleşen yeniden değerleme oranı. Oran aynen uygulanırsa 2018 sonrası tescilli, 1-3 yaşındaki 1300 cc ve altı bir otomobilin 2027 MTV'si taşıt değerine göre 7.350 ile 8.824 lira arasında olacak.

2027 MTV NE KADAR OLACAK?

Kesin tutarlar 2027 MTV tarifesi Resmi Gazete'de yayımlanınca belli olacak. Şimdilik yapılan hesaplar, 2026 tutarlarının yüzde 27,83 artırılmasına dayanıyor. CNBC-e'nin bu orana göre hazırladığı tabloda, 1 Ocak 2018'den sonra tescil edilen 1-3 yaşındaki otomobiller için yıllık tutarlar şöyle:

1300 cc ve altı: taşıt değeri 259.900 liraya kadar olanlarda 7.350 lira, 259.900-455.300 lira arasında 8.079 lira, 455.300 liranın üzerinde 8.824 lira.

1301-1600 cc: aynı değer dilimlerinde sırasıyla 12.805 lira, 14.091 lira ve 15.375 lira.

1601-1800 cc: taşıt değeri 651.700 liraya kadar olanlarda 24.891 lira, üzerindekilerde 27.166 lira. 1801-2000 cc araçlarda bu tutarlar 39.218 lira ve 42.791 lira.

ESKİ ARAÇLARIN MTV'Sİ NE KADAR?

Yaş büyüdükçe vergi düşüyor. Aynı hesaba göre 7-11 yaş grubundaki 1300 cc ve altı bir otomobil 2027'de yaklaşık 2.862 lira, 1301-1600 cc bir otomobil 5.567 lira MTV ödeyecek. 1601-1800 cc araçlarda bu rakam 10.413 lira, 1801-2000 cc araçlarda 16.137 lira olarak hesaplanıyor.

2027 MTV NASIL HESAPLANIR?

Aracın 2026'da ödenen yıllık MTV tutarı 1,2783 ile çarpılınca yaklaşık 2027 tutarı çıkıyor. Örneğin bu yıl 5.000 lira ödenen bir aracın vergisi 6.391,50 liraya yükseliyor. Bir uyarı var: araç 2027'de bir üst yaş grubuna geçiyorsa tarife değişiyor ve tutar bu basit hesaptan daha düşük çıkıyor. Kesin rakam, Gelir İdaresi Başkanlığının internet sitesindeki MTV hesaplama ekranından plaka ya da araç bilgileriyle öğrenilebilir.

MTV ZAMMI NEDEN YÜZDE 27,83?

197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu'na göre tarifedeki tutarlar her yıl, Vergi Usul Kanunu'na göre belirlenen yeniden değerleme oranında artıyor. Kanun, Cumhurbaşkanına bu oranı değiştirme yetkisi veriyor. Bu yetki geçen yıl kullanıldı: 2026 için hesaplanan oran yüzde 25,49'du, 31 Aralık 2025 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 10783 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile MTV, damga vergisi ve bazı harçlardaki artış yüzde 18,95 olarak belirlendi. 2027 için böyle bir karar şu ana kadar yayımlanmadı.

2027 MTV NE ZAMAN ÖDENECEK?

MTV her yıl ocak ve temmuz aylarında iki eşit taksitle ödeniyor. Yeni tutarlar 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek; birinci taksit ocak ayı sonuna kadar, ikinci taksit temmuz ayı sonuna kadar ödenebilecek. Ödeme internet vergi dairesi, e-Devlet ve bankalar üzerinden yapılıyor.