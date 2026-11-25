Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin ekonomik koşullarına ilişkin yaptığı açıklamada, "Emeklilerimizin yaşadığı sorunların farkındayız. 17 milyonu aşkın emeklimizin tamamını kapsayan bir iyileştirmeyi yüce Meclisimizin de desteğiyle sene başından önce hayata geçireceğiz. Bütün emeklilerimizi kapsayan düzenlemeyi sene başından önce hayata geçireceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Erdoğan'ın açıklamalarının yankıları sürerken Bakan Işıkhan, katıldığı canlı yayında milyonlarca emeklinin merakla beklediği düzenlemeye ilişkin detayları paylaştı.

YASAL ZAMLARA EK İYİLEŞTİRME YOLDA

Emeklilerin içinde bulunduğu ekonomik koşulların farkında olduklarını belirten Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda gerekli mali imkanların oluşturulduğunu söyledi. Düzenlemenin rutin maaş artışlarıyla sınırlı kalmayacağının altını çizen Bakan Işıkhan, "Mevcut yasal artışlara ilave iyileştirmeleri de içeren bir çalışma yapıyoruz" sözleriyle ek zam sinyali verdi.

EMEKLİLER ARASINDAKİ MAAŞ FARKLARI GÖZETİLECEK

Yeni düzenlemenin temel çerçevesine ilişkin de bilgi veren Işıkhan, emeklilerin alım gücünün artırılmasının yanı sıra maaşlar arasındaki dengesizliklerin giderilmesine odaklandıklarını belirtti. Bakan Işıkhan, "Emeklilerimiz arasındaki gelir farklılıklarını gözeten, adalet ve hakkaniyeti esas alan bir yaklaşım üzerinde duruyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖZLER EK ZAM ORANINA ÇEVRİLDİ

17 milyonu aşkın emekliyi kapsaması beklenen düzenlemenin yıl başından önce hayata geçirilmesi hedeflenirken, yapılacak ilave artışın oranına ilişkin henüz bir rakam açıklanmadı.

CEVDET YILMAZ "HAKKANİYET" VURGUSU YAPMIŞTI

Öte yandan Beştepe'de düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da "Farklı yöntemler ve alternatifler var. Hepsinde de esas olarak enflasyonun üzerinde emeklimize bir iyileştirme yapmak ve ama bunu da adaletle, hakkaniyetle gerçekleştirmek. Bu çerçevede de işte prim gün sayısı ve yaş önemli unsurlar. Ama henüz çalışma bitmiş değil. Dolayısıyla Meclisimizin takdirine sunduğumuzda detaylarını kamuoyu da öğrenmiş olacaksınız" demişti.

Kaynak: Haberler.com / Haber Merkezi

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