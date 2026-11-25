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Kırşehir'in yeni valisi kim oldu, yeni Kırşehir Valisi Turan Ergün kimdir soruları, kararnamenin yayımlanmasının ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Kırşehir Valiliğine Turan Ergün atandı. Turan Ergün, kararnameden önce Artvin Valisi olarak görev yapıyordu. Kırşehir'in önceki valisi Murat Sefa Demiryürek ise Şırnak Valiliğine atandı.

KIRŞEHİR'İN YENİ VALİSİ KİM OLDU?

Valiler kararnamesiyle Kırşehir Valiliğine Turan Ergün atandı. Turan Ergün, kararnameden önce Artvin Valisi olarak görev yapıyordu. Atama kararı, Cumhurbaşkanlığının 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı kararıyla gerçekleşti.

Kırşehir'in önceki valisi Murat Sefa Demiryürek ise Şırnak Valiliğine atandı. Turan Ergün, devir teslim işlemlerinin ardından Kırşehir Valiliğindeki görevine başlayacak.

YENİ KIRŞEHİR VALİSİ TURAN ERGÜN KİMDİR?,

Kırşehir yeni valisi Sezer Turan Ergün bilgiler güncelleniyor.

VALİLER KARARNAMESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanlığının 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı atama kararı, Resmi Gazete'nin 25 Kasım 2026 tarihli ve 33441 sayılı nüshasında yayımlandı. Kararda, ekli listede yer alan kişilerin belirtilen görevlere 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince atandığı belirtildi.

Toplam 59 ismin yer aldığı kararnameyle 41 ile yeni vali atanırken, 14 vali İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Kararnameyle ayrıca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına Ağrı Valisi Önder Bozkurt getirildi.

HANGİ İLLERE YENİ VALİ ATANDI?

Valiler kararnamesiyle valisi değişen 41 il şöyle: Ağrı, Amasya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Yozgat ve Zonguldak.