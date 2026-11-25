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25 Kasım 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Türkiye genelinde çok sayıda ilde mülki idare amirlerinin görev yerleri değiştirildi. Karar kapsamında 14 vali İçişleri Bakanlığı emrine alınırken 27 valinin görev yeri değişti, 15 yeni vali atandı. Ağrı Valisi Önder Bozkurt AFAD Başkanlığına getirilirken Polis Akademisi Başkanlığı görevinde de değişikliğe gidildi. Peki, hangi illerin valileri değişti, yeni valiler kimler oldu? İşte 25 Kasım 2026 Valiler Kararnamesi ile yapılan atamaların tamamı...

25 KASIM 2026 VALİLER KARARNAMESİ YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameyle valiliklerde kapsamlı görev değişiklikleri gerçekleştirildi. Karar doğrultusunda 14 vali İçişleri Bakanlığı emrine alınırken 27 valinin görev yeri değiştirildi ve 15 yeni vali görevlendirildi.

Kararname kapsamında Ağrı Valisi Önder Bozkurt AFAD Başkanlığına atanırken İçişleri Bakanlığı ve diğer kamu kurumlarındaki bazı yöneticiler de yeni görevlerine getirildi.

HANGİ İLLERİN VALİLERİ DEĞİŞTİ, YENİ VALİLER KİMLER OLDU?

Valiler Kararnamesi ile birçok ilde yeni atamalar yapıldı. Görev yeri değiştirilen valiler ve yeni atanan isimler şöyle:

- Şanlıurfa Valiliği: Kayseri Valisi Gökmen Çiçek

- Kayseri Valiliği: Tekirdağ Valisi Recep Soytürk

- Tekirdağ Valiliği: Hatay Valisi Mustafa Masatlı

- Hatay Valiliği: AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan

- Balıkesir Valiliği: Gaziantep Valisi Kemal Çeber

- Gaziantep Valiliği: Mardin Valisi Tuncay Akkoyun

- Mardin Valiliği: İzmir Valisi Süleyman Elban

- İzmir Valiliği: Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu

- Kars Valiliği: Tokat Valisi Abdullah Köklü

- Tokat Valiliği: İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Süheyl Üçer

- Sakarya Valiliği: Batman Valisi Ekrem Canalp

- Batman Valiliği: Edirne Valisi Yunus Sezer

- Edirne Valiliği: Bitlis Valisi Ahmet Karakaya

- Bitlis Valiliği: İçişleri Bakanlığı eski Hukuk Müşaviri Ahmet Dilsiz

- Sivas Valiliği: Karabük Valisi Oktay Çağatay

- Iğdır Valiliği: İçişleri Bakanlığı Bilgi Teknolojileri eski Genel Müdür Yardımcısı İsmail Özkan

- Kütahya Valiliği: Muş Valisi Avni Çakır

- Muş Valiliği: Kastamonu Valisi Meftun Dallı

- Kastamonu Valiliği: Vali-Mülkiye Başmüfettişi Kadir Çakır

- Bolu Valiliği: Mülkiye Başmüfettişi Osman Ahsen

- Malatya Valiliği: Isparta Valisi Abdullah Erin

- Isparta Valiliği: Bartın Valisi Nurtaç Arslan

- Bartın Valiliği: Çorum Valisi Ali Çalgan

- Çorum Valiliği: Mülkiye Başmüfettişi Mehmet Mut

- Kırklareli Valiliği: Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan

- Yozgat Valiliği: Vali-Mülkiye Başmüfettişi Ali Arslantaş

- Şırnak Valiliği: Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek

- Kırşehir Valiliği: Artvin Valisi Turan Ergün

- Artvin Valiliği: İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Yavuz Selim Akkoç

- Elazığ Valiliği: Bayburt Valisi Mustafa Eldivan

- Bayburt Valiliği: Mülkiye Başmüfettişi Yusuf Güni

- Kahramanmaraş Valiliği: Kütahya Valisi Musa Işın

- Çanakkale Valiliği: Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu

- Zonguldak Valiliği: Vali-Mülkiye Başmüfettişi Yılmaz Doruk

- Burdur Valiliği: İstanbul Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız

- Amasya Valiliği: İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Sezer Işıktaş

- Karabük Valiliği: Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Koruma Hizmetleri Genel Müdürü Ramazan Bal

- Giresun Valiliği: Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak

- Muğla Valiliği: Malatya Valisi Seddar Yavuz

- Ağrı Valiliği: Kilis Valisi Ömer Kalaylı

- Kilis Valiliği: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Yusuf Alperen Ayar

HANGİ VALİLER MERKEZE ALINDI?

Kararname kapsamında 14 vali İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Bakanlık emrine alınan isimler şöyle:

- Kars Valisi Ziya Polat

- Sakarya Valisi Rahmi Doğan

- Sivas Valisi Yılmaz Şimşek

- Bolu Valisi Abdulaziz Aydın

- Kırklareli Valisi Uğur Turan

- Şırnak Valisi Birol Ekici

- Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu

- Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer

- Çanakkale Valisi Ömer Toraman

- Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan

- Amasya Valisi Önder Bakan

- Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar

- Giresun Valisi Mustafa Koç

- Muğla Valisi İdris Akbıyık

ÖNDER BOZKURT AFAD BAŞKANI OLDU

Valiler Kararnamesi kapsamında Ağrı Valisi Önder Bozkurt, AFAD Başkanlığı görevine atandı. Kararnameyle birlikte kamu yönetiminde başka görev değişiklikleri de gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdür Yardımcısı Tarık Bahadır, 112 Acil Çağrı ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü görevine getirildi. Mülkiye Başmüfettişi Ali Baştürk İçişleri Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığına, Mülkiye Başmüfettişi Bülent Ay ise İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığına atandı.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANI DEĞİŞTİ

Kararnameyle Polis Akademisi Başkanlığında da görev değişikliği yapıldı. Prof. Dr. Murat Balcı görevden alınırken yerine Doç. Dr. Mehmet İlker Haktankaçmaz atandı.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ'DEN ATAMA MESAJI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Resmî Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi'nin ardından ataması yapılan valileri tebrik etti. NSosyal hesabından paylaşım yapan Çiftçi, yeni görevlerine başlayan valilere başarılar diledi.

Görevlerini tamamlayan valilere hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Çiftçi, Türkiye'nin her köşesinde milletin huzuru, güvenliği ve refahı için çalışmaya devam edeceklerini ifade etti. Bakan Çiftçi, paylaşımında yeni görevlerin hayırlı olması temennisinde de bulundu.