Abdullah Gül, eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin'in vefatına üzüldüğünü açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hayatını kaybeden eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin için taziye mesajı yayımladı. Gül, mesajında Çetin'in vefatından büyük üzüntü duyduğunu belirterek ailesine ve sevenlerine başsağlığı diledi.
(ANKARA) - 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hayatını kaybeden eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin için taziye mesajı yayımladı.
Gül mesajında, "Türk siyasetinin önemli isimlerinden, değerli devlet adamı Hikmet Çetin Bey'in vefatından büyük üzüntü duydum. Siyasete girdiğim ilk yıllarda başlayan dostluğumuz bugünlere kadar birçok güzel anıyla devam etti. Hikmet Bey kendisini herkese sevdiren iyi bir insandı. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
Kaynak: ANKA