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TİCARET Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, 25 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek 12'nci Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo'ya 25 ülkeden 225 firmanın katılacağını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Bakanlığın koordinasyonuyla düzenlenen 12'nci Dünya Helal Zirvesi ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Expo'nun 25 Kasım 2026 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirileceği belirtildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla düzenlenecek organizasyonun, küresel helal ekonomisinin önde gelen temsilcilerini, kamu kurumlarını, uluslararası kuruluşları ve iş dünyasını bir araya getireceği bildirildi.

Bu yıl 'Sürdürülebilir Helal Ekonomi: İsrafın Azaltılması, Büyümenin Teşvik Edilmesi' temasıyla düzenlenecek zirvede, helal sektörünün küresel ticaretteki yeri, uluslararası standartların geliştirilmesi, belgelendirme ve akreditasyon süreçleri, sürdürülebilir üretim ve yeni iş birliği imkanlarının ele alınacağı kaydedildi.

25 ÜLKEDEN 225 FİRMA KATILACAK

Açıklamada, organizasyonda 153'ü yerli, 72'si yabancı olmak üzere toplam 225 firmanın yer alacağı belirtildi. 11 ülkenin milli pavilyonla, 14 ülkenin ise bireysel katılımla temsil edileceği, böylece toplam 25 ülkenin organizasyona katılacağı bildirildi.

Helal gıda, kozmetik, ilaç, turizm, finans ve ilgili sektörlerde faaliyet gösteren firmaların bir araya geleceği organizasyonun, yeni ticari bağlantıların kurulmasına, uluslararası pazarlara erişimin geliştirilmesine ve ülkeler arasındaki ekonomik iş birliklerinin güçlendirilmesine katkı sağlamasının beklendiği ifade edildi.

KÜRESEL HELAL EKONOMİSİNDE 2,6 TRİLYON DOLARLIK HARCAMA

Dünya genelinde 2 milyarı aşan Müslüman nüfusun oluşturduğu tüketici kitlesinin, helal ekonomisini küresel ticaretin önemli büyüme alanlarından biri haline getirdiği vurgulandı. İslami finans hariç olmak üzere helal gıda, Müslüman dostu turizm, muhafazakar moda, helal ilaç ve kozmetik ile medya ve eğlence sektörlerinde Müslüman tüketicilerin harcamalarının 2024 yılında 2,6 trilyon dolara ulaştığı belirtildi. Bu tutarın 2029 yılında 3,56 trilyon dolara yükselmesinin beklendiği, İslami finans varlıklarının büyüklüğünün ise 6 trilyon dolara ulaştığı kaydedildi.

İİT ÜLKELERİYLE TİCARİ İŞ BİRLİĞİ HEDEFİ

Bakanlığın açıklamasında, Türkiye'nin helal sektöründeki üretim ve ihracat kapasitesini artırmak, firmaların uluslararası rekabet gücünü geliştirmek ve İİT üyesi ülkelerle ticari ortaklıkları ileri seviyelere taşımak amacıyla çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin küresel ticaretteki konumunun güçlendirilmesi hedefi doğrultusunda gerçekleştirilecek zirve ve fuarın, Türkiye'nin helal ekonomisindeki öncü rolüne katkı sunması, yeni iş birliklerine ve güçlü ticari ortaklıklara imkan sağlamasının temenni edildiği bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı