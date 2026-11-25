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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan 25 Kasım 2026 tarihli Valiler Kararnamesi kapsamında Amasya Valiliği görevine Dr. Sezer Işıktaş atandı. Daha önce İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı olarak görev yapan Işıktaş'ın atanmasının ardından hayatı, eğitim geçmişi ve mesleki kariyeri merak konusu oldu. Peki, yeni Amasya Valisi Sezer Işıktaş kimdir, kaç yaşında, nereli? Detaylar...

AMASYA'NIN YENİ VALİSİ KİM OLDU?

Cumhurbaşkanlığının 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı atama kararı, 25 Kasım 2026 tarihli ve 33441 sayılı Resmî Gazete'de yayımlandı. 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri kapsamında gerçekleştirilen atamalarla Amasya Valiliği görevine Dr. Sezer Işıktaş getirildi.

Atama öncesinde İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı olarak görev yapan Işıktaş, yeni kararla birlikte Amasya'nın valisi oldu. Devir teslim işlemlerinin tamamlanmasının ardından görevine başlaması bekleniyor.

SEZER IŞIKTAŞ KİMDİR?

Dr. Sezer Işıktaş, Amasya Valiliği görevine atanmadan önce İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı olarak görev yapıyordu. Meslek hayatında kaymakamlık, belediye başkan vekilliği, vali yardımcılığı ve bakanlık merkez teşkilatında daire başkanlığı gibi farklı sorumluluklar üstlendi.

Işıktaş, 25 Kasım 2026 tarihli Valiler Kararnamesi ile Amasya Valisi olarak görevlendirildi.

SEZER IŞIKTAŞ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Sezer Işıktaş'ın doğum tarihi, yaşı ve memleketine ilişkin bilgiler paylaşılan kaynak metinde yer almıyor. Bu nedenle yeni Amasya Valisi'nin kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu konusunda kesin bir bilgi vermek mümkün değil.

SEZER IŞIKTAŞ HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

Dr. Sezer Işıktaş, kamu yönetiminde farklı kademelerde görev aldı. Meslek hayatı boyunca kaymakamlık ve vali yardımcılığının yanı sıra belediye başkan vekilliği yaptı. İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında daire başkanlığı sorumluluğunu da üstlendi.

Amasya Valiliğine atanmadan önce İçişleri Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı olarak görev yapan Işıktaş, 25 Kasım 2026 tarihli kararnameyle yeni görevine getirildi

ESKİ AMASYA VALİSİ ÖNDER BAKAN HANGİ GÖREVE ATANDI?

Amasya Valiliği görevini yürüten Önder Bakan, 25 Kasım 2026 tarihli Valiler Kararnamesi ile İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Böylece Bakan, kararname kapsamında görev yeri değişen ve merkeze alınan 14 vali arasında yer aldı.

Önder Bakan'ın İçişleri Bakanlığı emrine alınmasının ardından Amasya Valiliği görevine Dr. Sezer Işıktaş atandı.