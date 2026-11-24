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(ANKARA) - KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY lideri Nikos Hristodulidis, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde Lefkoşa'da bir araya geldi. BM, olumlu bir atmosferde gerçekleştiğini belirttiği görüşmede, daha önce üzerinde uzlaşılan iki geçiş noktasının açılması, yeni geçiş noktaları, güven artırıcı önlemler ve acil durumlara hızlı müdahale mekanizmasının ele alındığını bildirdi.

BM'nin Kıbrıs'taki temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY lideri Nikos Hristodulidis, bugün Lefkoşa'daki BM Koruma Bölgesi'nde biraraya geldi. BM, görüşmenin olumlu bir atmosferde gerçekleştiğini belirterek, iki liderin BM Genel Sekreteri ile mümkün olan en kısa sürede bir araya gelmeye hazır olduklarını yeniden teyit ettiklerini açıkladı. Görüşmede, güven artırıcı önlemler, müzakerelerin yöntemi ve içeriğine ilişkin konular ele alındı.

İKİ GEÇİŞ NOKTASININ AÇILMASI GÖRÜŞÜLDÜ

Liderler, önceki görüşmelerinde üzerinde uzlaştıkları güven artırıcı önlemlerde kaydedilen ilerlemeyi değerlendirdi. Bu kapsamda, daha önce açılması kararlaştırılan iki geçiş noktasının bir an önce faaliyete geçirilmesi ve alınan kararların hızla uygulanması görüşüldü.

Erhürman ve Hristodulidis, ilave geçiş noktalarının açılması ve henüz çözüme kavuşturulamayan diğer konular üzerinde de görüş alışverişinde bulundu.

ACİL DURUMLARA HIZLI MÜDAHALE MEKANİZMASIN DA UZLAŞILDI

İki lider, önceki görüşmelerinde prensipte üzerinde anlaştıkları acil durumlara hızlı müdahale mekanizmasının metni üzerinde uzlaşmaya vardı. Görüşmede, Eğitim Teknik Komitesi'nin "EduBites" projesi ile Eğitim ve Çevre Teknik Komitelerinin ortaklaşa hazırladığı "Yeşil Kıbrıs: Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sesler" projesi de onaylandı.

Liderler ayrıca, ada genelinde dini ayinlerin gerçekleştirilmesine yönelik, başlangıçta altı aylık bir dönemi kapsayacak ve yenilenebilecek bir plan hazırlanması konusundaki mutabakatlarını yineledi. BM açıklamasında, iki liderin Kayıp Şahıslar Komitesi'nin çalışmaları kapsamında kazı alanlarının yakın zamanda genişletilmesini memnuniyetle karşıladıkları da bildirildi.

Kaynak: ANKA