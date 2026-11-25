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Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa dahil olma niyetinde olmadıklarını belirterek, "Aksi takdirde bu bizim için ölüm olur." dedi.

Lukaşenko, Fransız Le Point dergisine verdiği röportajda, Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair açıklamalarda bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasında daha önce başlatılan müzakerelerin engellendiğine işaret eden Lukaşenko, bundan Avrupa ile Ukrayna'nın sorumlu olduğunu söyledi.

Lukaşenko, ABD'nin Ukrayna krizini çözmek için girişimlerde bulunduğunu dile getirerek, "Avrupa, ortak evimiz. Tüm sorunları kendimiz çözmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Avrupa'da güvenlik sisteminin oluşturulmasında Rusya'nın da yer alması gerektiğini belirten Lukaşenko, "Bu kıtada kocaman bir Rusya'nın bulunduğunu unutmayın. Rusya'yı gelecekteki güvenlik yapısının dışında bırakmak istiyorsanız, bunun hiçbir sonucu olmayacak." şeklinde konuştu.

Lukaşenko, bu konuda müzakerelerin yapılması, Avrupa'nın Rusya tarafından ortaya konulan önerileri reddetmemesi gerektiğini vurguladı.

Avrupa'nın Rusya ile doğrudan diyalog kurmayı reddettiğini kaydeden Lukaşenko, "Bu şekilde üçüncü dünya savaşına gelebiliriz. Nükleer savaş da yaşanabilir. Bu herkes için tehlikeli bir durum. Bu nedenle Avrupa'da Rusya'sız güvenlik sistemi oluşturulamaz." dedi.

Lukaşenko, Avrupa'nın Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakere sürecinde yer alması gerektiğinin altını çizdi.

"Zelenskiy ile birlikte Moskova'ya gidebiliriz"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in daha önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'i Moskova'ya davet ettiğini anımsatan Lukaşenko, şöyle konuştu:

"Zelenskiy ile birlikte Moskova'ya gidebiliriz. Onun güvenliğinin garantörü olarak birlikte Moskova'ya gidebilirdik. Sonuçta Ukrayna, Belarus ve Rusya'nın geleceğinin nasıl şekilleneceğine üçümüz birlikte karar vereceğiz. Zelenskiy bu görüşme formatını kabul etmezse savaşmaya devam etsin, eline silah alıp cepheye gitsin. Savaşı durdurmamız lazım. Biz bu konuda anlaşabiliriz."

Lukaşenko, Zelenskiy'nin bağımsız şekilde kararlar alması gerektiğinin önemine işaret ederek, "Avrupa, Zelenskiy'i yönetiyor. Bana kalsa savaşı sonlandırmak ve gerilimi önlemek istemiyorsunuz. Gerilimin tırmanması felaket olur. Bu, hem Avrupalılar hem de bizim için en tehlikelisi." değerlendirmesinde bulundu.

Aleksandr Lukaşenko, Ukrayna krizinin çözümüne yönelik müzakerelerin sürdürülmesinin önemini vurguladı.

"Savaşa dahil olma niyetinde değiliz"

Belarus'un Ukrayna'daki savaşla alakası olmadığını ve savaşa dahil olmak istemediklerini belirten Lukaşenko, "Savaş istemiyoruz. Savaşa ihtiyacımız yok. Barıştan yana yaklaşım sergiliyoruz. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Savaşa dahil olma niyetinde değiliz. Aksi takdirde bu bizim için ölüm olur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Putin'in Belarus'u savaşa çekme yönünde girişimde bulunmadığını söyledi.

Belarus'un Baltık ülkeleri ve Polonya'ya saldırma niyetinde olmadığını aktaran Lukaşenko, "Ancak bize karşı Ukrayna veya Polonya üzerinden saldırırsanız, kendimizi savunacağız." dedi.

Lukaşenko, Rusya'nın Ukrayna topraklarının kendisine ait olduğuna dair tarihsel argümanlarına ilişkin ise "Bu toprakların evvelden Rusya'ya ait olduğunu söylemek doğru değil. Bir zamanlar Rusya'ya ait idi. Ancak daha derinden bakıldığında, Rus topraklarının Moğollara ve Tatarlara ait idi. O zaman tüm Rusya'yı Moğolistan'a geri vermek gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA