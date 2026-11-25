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Isparta'nın yeni valisi kim oldu, yeni Isparta Valisi Nurtaç Arslan kimdir soruları, kararnamenin yayımlanmasının ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Isparta Valiliğine Nurtaç Arslan atandı. Nurtaç Arslan, kararnameden önce Bartın Valisi olarak görev yapıyordu. Isparta'nın önceki valisi Abdullah Erin ise Malatya Valiliğine atandı.

ISPARTA'NIN YENİ VALİSİ KİM OLDU?

Valiler kararnamesiyle Isparta Valiliğine Nurtaç Arslan atandı. Nurtaç Arslan, kararnameden önce Bartın Valisi olarak görev yapıyordu. Atama kararı, Cumhurbaşkanlığının 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı kararıyla gerçekleşti.

Isparta'nın önceki valisi Abdullah Erin ise Malatya Valiliğine atandı. Nurtaç Arslan, devir teslim işlemlerinin ardından Isparta Valiliğindeki görevine başlayacak.

YENİ ISPARTA VALİSİ NURTAÇ ARSLAN KİMDİR?

Isparta yeni valisi Nurtaç Arslan hakkında bilgiler güncelleniyor.

VALİLER KARARNAMESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanlığının 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı atama kararı, Resmi Gazete'nin 25 Kasım 2026 tarihli ve 33441 sayılı nüshasında yayımlandı. Kararda, ekli listede yer alan kişilerin belirtilen görevlere 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince atandığı belirtildi.

Toplam 59 ismin yer aldığı kararnameyle 41 ile yeni vali atanırken, 14 vali İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Kararnameyle ayrıca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına Ağrı Valisi Önder Bozkurt getirildi.

HANGİ İLLERE YENİ VALİ ATANDI?

Valiler kararnamesiyle valisi değişen 41 il şöyle: Ağrı, Amasya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Yozgat ve Zonguldak.