Hulusi Akar'dan erken seçim açıklaması! Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'yi işaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AK Parti Kayseri Milletvekili ve eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, erken seçim tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Seçim takviminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yapacağı görüşmelerle netleşebileceğini belirten Akar, bugüne kadar yapılan açıklamaların seçimlerin zamanında gerçekleştirileceği yönünde olduğunu söyledi.
- Hulusi Akar, erken seçim konusunun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki görüşmelerle netleşeceğini söyledi.
- Akar, şu ana kadar yapılan açıklamaların seçimlerin zamanında yapılacağı yönünde olduğunu belirtti.
Ak Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, erken seçim tartışmalarına ilişkin değerlendirmesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi işaret etti. Akar, mevcut açıklamaların seçimlerin zamanında yapılacağı yönünde olduğunu vurguladı.
ERKEN SEÇİM SORUSUNA CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE BAHÇELİ YANITI
Ak Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri'de yayın yapan yerel televizyon kanalı Kay TV'de erken seçim ihtimaline ilişkin konuştu. Türkiye'de seçimlerin planlanan tarihten önce yapılıp yapılmayacağına yönelik değerlendirmede bulunan AK Parti Kayseri Milletvekili Akar, konunun Cumhur İttifakı liderleri arasındaki görüşmelerle netleşeceğini ifade etti. Erken seçim konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin yapacağı görüşmelere dikkat çeken Akar, şu ifadeleri kullandı: "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin karşılıklı konuşmaları ve görüşmeleri ile netleşecek konular. Ancak şu ana kadar yapılan açıklamalar seçimlerin zamanında yapılacağına dair."