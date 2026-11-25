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Şırnak'ın yeni valisi kim oldu, yeni Şırnak Valisi Murat Sefa Demiryürek kimdir soruları, kararnamenin yayımlanmasının ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Şırnak Valiliğine Murat Sefa Demiryürek atandı. Murat Sefa Demiryürek, kararnameden önce Kırşehir Valisi olarak görev yapıyordu. Şırnak'ın önceki valisi Birol Ekici ise İçişleri Bakanlığı emrine alındı.

ŞIRNAK'IN YENİ VALİSİ KİM OLDU?

Valiler kararnamesiyle Şırnak Valiliğine Murat Sefa Demiryürek atandı. Murat Sefa Demiryürek, kararnameden önce Kırşehir Valisi olarak görev yapıyordu. Atama kararı, Cumhurbaşkanlığının 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı kararıyla gerçekleşti.

Şırnak'ın önceki valisi Birol Ekici ise İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Murat Sefa Demiryürek, devir teslim işlemlerinin ardından Şırnak Valiliğindeki görevine başlayacak.

YENİ ŞIRNAK VALİSİ MURAT SEFA DEMİRYÜREK KİMDİR?

Şırnak yeni valisi Murat Sefa hakkında bilgiler güncelleniyor.

VALİLER KARARNAMESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanlığının 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı atama kararı, Resmi Gazete'nin 25 Kasım 2026 tarihli ve 33441 sayılı nüshasında yayımlandı. Kararda, ekli listede yer alan kişilerin belirtilen görevlere 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince atandığı belirtildi.

Toplam 59 ismin yer aldığı kararnameyle 41 ile yeni vali atanırken, 14 vali İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Kararnameyle ayrıca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına Ağrı Valisi Önder Bozkurt getirildi.

HANGİ İLLERE YENİ VALİ ATANDI?

Valiler kararnamesiyle valisi değişen 41 il şöyle: Ağrı, Amasya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Yozgat ve Zonguldak.