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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in bugün yaptıkları görüşmede, Kıbrıs'ta kurulması öngörülen hızlı müdahale mekanizmasına ilişkin metin üzerinde anlaştıkları ve iki ortak projeyi onayladıkları bildirildi.

KKTC Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erhürman ile Hristodulidis, ara bölgedeki Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Misyon Ofisi'nde görüştü.

Taraflar arasında baş başa gerçekleştirilen görüşme saat 15.15'te başladı ve 16.40'ta sona erdi.

Görüşmenin ardından BM tarafından yapılan yazılı açıklamada, Erhürman ile Hristodulidis'in acil durumlara hızlı müdahale mekanizması kurulmasına ilişkin metin üzerinde anlaştıkları ve iki ortak projeyi onayladıkları belirtildi.

Açıklamada, liderlerin Eğitim Teknik Komitesi'nin "EduBites" projesi ile eğitim ve çevre teknik komitelerinin "Green Cyprus: Voices for a Sustainable Future (Yeşil Kıbrıs: Sürdürülebilir bir Gelecek için Sesler)" adlı ortak projesini onayladıkları kaydedildi.

BM açıklamasında, görüşmenin olumlu bir havada gerçekleştiği belirtilerek, liderlerin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile kısa sürede bir araya gelmeye hazır olduklarını yineledikleri aktarıldı.

Açıklamada, liderlerin açılması üzerinde anlaştıkları sınır kapıları ile açılması planlanan yeni sınır kapıları konusundaki görüşmelerini sürdürdükleri kaydedildi.

Kaynak: AA