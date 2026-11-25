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Balıkesir'in yeni valisi kim oldu, yeni Balıkesir Valisi Kemal Çeber kimdir soruları, kararnamenin yayımlanmasının ardından en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Balıkesir Valiliğine Kemal Çeber atandı. Kemal Çeber, kararnameden önce Gaziantep Valisi olarak görev yapıyordu. Balıkesir'in önceki valisi İsmail Ustaoğlu ise İzmir Valiliğine atandı.

BALIKESİR'İN YENİ VALİSİ KİM OLDU?

Valiler kararnamesiyle Balıkesir Valiliğine Kemal Çeber atandı. Kemal Çeber, kararnameden önce Gaziantep Valisi olarak görev yapıyordu. Atama kararı, Cumhurbaşkanlığının 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı kararıyla gerçekleşti.

Balıkesir'in önceki valisi İsmail Ustaoğlu ise İzmir Valiliğine atandı. Kemal Çeber, devir teslim işlemlerinin ardından Balıkesir Valiliğindeki görevine başlayacak.

YENİ BALIKESİR VALİSİ KEMAL ÇEBER KİMDİR?

Balıkesir yeni valisi Kemal Çeber hakkında bilgiler güncelleniyor.

VALİLER KARARNAMESİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Cumhurbaşkanlığının 24 Kasım 2026 tarihli ve 2026/398 sayılı atama kararı, Resmi Gazete'nin 25 Kasım 2026 tarihli ve 33441 sayılı nüshasında yayımlandı. Kararda, ekli listede yer alan kişilerin belirtilen görevlere 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 4'üncü maddeleri gereğince atandığı belirtildi.

Toplam 59 ismin yer aldığı kararnameyle 41 ile yeni vali atanırken, 14 vali İçişleri Bakanlığı emrine alındı. Kararnameyle ayrıca Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına Ağrı Valisi Önder Bozkurt getirildi.

HANGİ İLLERE YENİ VALİ ATANDI?

Valiler kararnamesiyle valisi değişen 41 il şöyle: Ağrı, Amasya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Batman, Bayburt, Bitlis, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çorum, Edirne, Elazığ, Gaziantep, Giresun, Hatay, Iğdır, Isparta, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kilis, Kırklareli, Kırşehir, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Sakarya, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Tokat, Yozgat ve Zonguldak.