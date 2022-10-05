Başkale Haberleri - Başkale Haber - Haberler

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Başkale Haberleri

Başkale haber, Başkale son dakika haberleri ve gelişmeleri.

İran'daki depremde ilk belirlemelere göre 276 kişi yaralandı

İran'daki depremde ilk belirlemelere göre 276 kişi yaralandı

Başkale - 6 Saat Önce
Ardahan haber! İçişleri Bakanı Yardımcısı Çataklı Ardahan'daki deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Ardahan haber! İçişleri Bakanı Yardımcısı Çataklı Ardahan'daki deprem bölgesinde incelemelerde bulundu

Başkale - 01.10.2022
Van haberleri! Van Gölü ile İran sınırı arasındaki bölgede çok yüksek kırılma alanları keşfedildi

Van haberleri! Van Gölü ile İran sınırı arasındaki bölgede çok yüksek kırılma alanları keşfedildi

Başkale - 29.09.2022
Van haberi... Van depreminde cezaevinden kaçan hükümlü yakalandı

Van haberi... Van depreminde cezaevinden kaçan hükümlü yakalandı

Başkale - 27.09.2022
Van gündem: Van'da 9 kilo 317 gram esrar ele geçirildi

Van gündem: Van'da 9 kilo 317 gram esrar ele geçirildi

Başkale - 24.09.2022
Van 3. sayfa: Van'da 364 kilo toz esrar ele geçirildi

Van 3. sayfa: Van'da 364 kilo toz esrar ele geçirildi

Başkale - 23.09.2022
Van haberleri: Başkale'de 'Gaziler Günü' dolayısıyla tören düzenlendi

Van haberleri: Başkale'de "Gaziler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi

Başkale - 19.09.2022
VAN'DA YAPIMI DEVAM EDEN TÜNELDE GÖÇÜK: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

VAN'DA YAPIMI DEVAM EDEN TÜNELDE GÖÇÜK: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

Başkale - 17.09.2022
İnşaatı süren tünelde göçük meydana geldi (3)

İnşaatı süren tünelde göçük meydana geldi (3)

Başkale - 16.09.2022
Van'da inşaatı süren tünelde yaşanan göçükte 2 kişi hayatını kaybetti

Van'da inşaatı süren tünelde yaşanan göçükte 2 kişi hayatını kaybetti

Başkale - 16.09.2022
Van 3. sayfa haberi | Van'da göçük altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Van 3. sayfa haberi | Van'da göçük altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı

Başkale - 16.09.2022
Van haber... Van'da 18 kilo 321 gram esrar ele geçirildi

Van haber... Van'da 18 kilo 321 gram esrar ele geçirildi

Başkale - 15.09.2022
Van haberi... Başkale Muhtarlar Derneği Başkanı Ayhan 65 oyla yeniden seçildi

Van haberi... Başkale Muhtarlar Derneği Başkanı Ayhan 65 oyla yeniden seçildi

Başkale - 15.09.2022
Son dakika haberleri | MİT'ten Irak'ın kuzeyindeki Mahmur Kampı'na operasyon

Son dakika haberleri | MİT'ten Irak'ın kuzeyindeki Mahmur Kampı'na operasyon

Başkale - 14.09.2022
MİT'ten PKK'nın Mahmur Kampı'na operasyon! Sözde tim komutanı kıskıvrak yakalandı

MİT'ten PKK'nın Mahmur Kampı'na operasyon! Sözde tim komutanı kıskıvrak yakalandı

Başkale - 14.09.2022
Van yerel haberleri: Korucubaşı Tunçdemir Başkale'de toprağa verildi

Van yerel haberleri: Korucubaşı Tunçdemir Başkale'de toprağa verildi

Başkale - 10.09.2022
Başkan Vekili Mustafa Çelik, belediye personelinin nikahını kıydı

Başkan Vekili Mustafa Çelik, belediye personelinin nikahını kıydı

Başkale - 10.09.2022
Van gündem haberleri: Çaldıran'da yeni itfaiye binası yapılıyor

Van gündem haberleri: Çaldıran'da yeni itfaiye binası yapılıyor

Başkale - 09.09.2022
Kastamonu haberleri: Muazzez Orhan Işık'tan Bakan Bozdağ'a: 'Yediemin Depolarında Bekletilen Toplam Araç Sayısı Kaç'

Kastamonu haberleri: Muazzez Orhan Işık'tan Bakan Bozdağ'a: "Yediemin Depolarında Bekletilen Toplam Araç Sayısı Kaç"

Başkale - 08.09.2022
UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN ARANAN FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI

UYUŞTURUCU TİCARETİNDEN ARANAN FİRARİ HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Başkale - 07.09.2022
Uyuşturucu ticaretinden aranan hükümlü yakalandı

Uyuşturucu ticaretinden aranan hükümlü yakalandı

Başkale - 07.09.2022
Yayla dönüşü susuzluktan bitkin düşen koyunlara tankerlerle su taşındı

Yayla dönüşü susuzluktan bitkin düşen koyunlara tankerlerle su taşındı

Başkale - 07.09.2022
Van haberi: Van'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Van haberi: Van'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Başkale - 05.09.2022
Düğünleri olay olmuştu! Ertoşi Şerefan aşiretinin nüfusunu duyanların ağzı açık kaldı

Düğünleri olay olmuştu! Ertoşi Şerefan aşiretinin nüfusunu duyanların ağzı açık kaldı

Başkale - 04.09.2022
Van haberi... Van ve Hakkari'de 342 kilo uyuşturucu ile av tüfeği ele geçirildi

Van haberi... Van ve Hakkari'de 342 kilo uyuşturucu ile av tüfeği ele geçirildi

Başkale - 03.09.2022
Son dakika haberleri! Kaymakam Sağlam şehit ailesini ziyaret etti

Son dakika haberleri! Kaymakam Sağlam şehit ailesini ziyaret etti

Başkale - 02.09.2022
Garo Paylan: Bu Manastır Bin 600 Yıldır Ayakta Duruyordu, Ama Son Yüzyılda Yok Edilmeye Terk Edildi

Garo Paylan: Bu Manastır Bin 600 Yıldır Ayakta Duruyordu, Ama Son Yüzyılda Yok Edilmeye Terk Edildi

Başkale - 02.09.2022
Van haber: Başkale'de 32 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van haber: Başkale'de 32 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Başkale - 31.08.2022
32 kilo 265 gram uyuşturucu ele geçirildi

32 kilo 265 gram uyuşturucu ele geçirildi

Başkale - 31.08.2022
Van haber: Başkale'de 32 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van haber: Başkale'de 32 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Başkale - 31.08.2022
Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

Başkale - 30.08.2022
Van politika haberleri... Başkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Van politika haberleri... Başkale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Başkale - 30.08.2022
Van gündem haberi: Van'da okullara alınacak temizlik personeli kurayla belirlenecek

Van gündem haberi: Van'da okullara alınacak temizlik personeli kurayla belirlenecek

Başkale - 29.08.2022
Van yerel haberi | Başkale Kaymakamı Mustafa Çelik Göreve başladı

Van yerel haberi | Başkale Kaymakamı Mustafa Çelik Göreve başladı

Başkale - 26.08.2022
Van haber... Van'da 307 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Van haber... Van'da 307 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Başkale - 25.08.2022
Van gündem haberi: Van'da 307 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Van gündem haberi: Van'da 307 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Başkale - 25.08.2022
Van haberleri... Van'da 153 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Van haberleri... Van'da 153 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Başkale - 25.08.2022
Van haberleri | Van'da 622 personelin katılımıyla Eren Abluka-35 Operasyonu başlatıldı

Van haberleri | Van'da 622 personelin katılımıyla Eren Abluka-35 Operasyonu başlatıldı

Başkale - 24.08.2022
Van 3. sayfa haberi: Başkale'de 5 bin bağ ot yandı

Van 3. sayfa haberi: Başkale'de 5 bin bağ ot yandı

Başkale - 22.08.2022
Van haberleri: Başkale'de 200 kilo toz esrar ve 500 adet sentetik ecza hap ele geçirildi

Van haberleri: Başkale'de 200 kilo toz esrar ve 500 adet sentetik ecza hap ele geçirildi

Başkale - 20.08.2022
Bakan Soylu. '23 yıl önce karşı karşıya kaldığımız hadise, hakikaten acı ama öğretici oldu'

Bakan Soylu. "23 yıl önce karşı karşıya kaldığımız hadise, hakikaten acı ama öğretici oldu"

Başkale - 16.08.2022
Van haberi: Van Büyükşehir Belediyesi yolların alt yapısını güçlendiriyor

Van haberi: Van Büyükşehir Belediyesi yolların alt yapısını güçlendiriyor

Başkale - 15.08.2022
Van haberleri! Van'da 35 kilo 670 gram baz morfin ele geçirildi

Van haberleri! Van'da 35 kilo 670 gram baz morfin ele geçirildi

Başkale - 12.08.2022
Şırnak haberi... Temmuzda en yüksek sıcaklık Cizre'de, en düşük sıcaklık Kangal'da kaydedildi

Şırnak haberi... Temmuzda en yüksek sıcaklık Cizre'de, en düşük sıcaklık Kangal'da kaydedildi

Başkale - 10.08.2022
Son dakika haberi: Babacan, Van'da Patlama Sonucu Yaralanan Çocuğu Hastanede Ziyaret Etti

Son dakika haberi: Babacan, Van'da Patlama Sonucu Yaralanan Çocuğu Hastanede Ziyaret Etti

Başkale - 06.08.2022
Kaybolan çocuk saatler sonra bulundu

Kaybolan çocuk saatler sonra bulundu

Başkale - 03.08.2022
Van haberi! Van kırsalında 700 kilogram esrar ele geçirildi

Van haberi! Van kırsalında 700 kilogram esrar ele geçirildi

Başkale - 01.08.2022
Van haberi: Van'da 21 çuvalda 700 kilogram esrar ele geçirildi

Van haberi: Van'da 21 çuvalda 700 kilogram esrar ele geçirildi

Başkale - 01.08.2022
Hakkari haberleri: Yüksekova 'Fen Lisesi'ne kavuştu

Hakkari haberleri: Yüksekova 'Fen Lisesi'ne kavuştu

Başkale - 01.08.2022
Kiraladığı araçta uyuşturucu ile yakalanan uzman çavuştan 'kullanıldım' savunması

Kiraladığı araçta uyuşturucu ile yakalanan uzman çavuştan "kullanıldım" savunması

Başkale - 01.08.2022
Van Posta Kodu kaçtır? Van ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Van'ın tüm ilçelerinin posta kodu numarası nedir?

Van Posta Kodu kaçtır? Van ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Van'ın tüm ilçelerinin posta kodu numarası nedir?

Başkale - 21.07.2022
Sinop'ta okullar tatil mi? 4 Mart Cuma Sinop'ta kar tatili ilan edildi mi?

Sinop'ta okullar tatil mi? 4 Mart Cuma Sinop'ta kar tatili ilan edildi mi?

Başkale - 04.03.2022
Denizli'de okullar tatil mi? 4 Mart Cuma Denizli'de kar tatili ilan edildi mi?

Denizli'de okullar tatil mi? 4 Mart Cuma Denizli'de kar tatili ilan edildi mi?

Başkale - 04.03.2022
Bitlis'te okullar tatil mi? 4 Mart Cuma Bitlis'te kar tatili ilan edildi mi?

Bitlis'te okullar tatil mi? 4 Mart Cuma Bitlis'te kar tatili ilan edildi mi?

Başkale - 04.03.2022
Karabük'te okullar tatil mi? 4 Mart Cuma Karabük'te kar tatili ilan edildi mi?

Karabük'te okullar tatil mi? 4 Mart Cuma Karabük'te kar tatili ilan edildi mi?

Başkale - 04.03.2022

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