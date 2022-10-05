Başkale Haberleri - Başkale Haber - Haberler

Başkale Haberleri
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Ardahan haber! İçişleri Bakanı Yardımcısı Çataklı Ardahan'daki deprem bölgesinde incelemelerde bulundu
Van haberleri! Van Gölü ile İran sınırı arasındaki bölgede çok yüksek kırılma alanları keşfedildi
Van 3. sayfa haberi | Van'da göçük altında kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
MİT'ten PKK'nın Mahmur Kampı'na operasyon! Sözde tim komutanı kıskıvrak yakalandı
Kastamonu haberleri: Muazzez Orhan Işık'tan Bakan Bozdağ'a: "Yediemin Depolarında Bekletilen Toplam Araç Sayısı Kaç"
Düğünleri olay olmuştu! Ertoşi Şerefan aşiretinin nüfusunu duyanların ağzı açık kaldı
Garo Paylan: Bu Manastır Bin 600 Yıldır Ayakta Duruyordu, Ama Son Yüzyılda Yok Edilmeye Terk Edildi
Van gündem haberi: Van'da okullara alınacak temizlik personeli kurayla belirlenecek
Van haberleri | Van'da 622 personelin katılımıyla Eren Abluka-35 Operasyonu başlatıldı
Van haberleri: Başkale'de 200 kilo toz esrar ve 500 adet sentetik ecza hap ele geçirildi
Bakan Soylu. "23 yıl önce karşı karşıya kaldığımız hadise, hakikaten acı ama öğretici oldu"
Şırnak haberi... Temmuzda en yüksek sıcaklık Cizre'de, en düşük sıcaklık Kangal'da kaydedildi
Son dakika haberi: Babacan, Van'da Patlama Sonucu Yaralanan Çocuğu Hastanede Ziyaret Etti
Kiraladığı araçta uyuşturucu ile yakalanan uzman çavuştan "kullanıldım" savunması
Van Posta Kodu kaçtır? Van ve ilçelerinin posta kodu kaçtır? Van'ın tüm ilçelerinin posta kodu numarası nedir?
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