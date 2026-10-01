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Van Başkale'de İlköğretim Haftası, çelenk sunumu ve şiirlerle kutlandı

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Van Başkale'de İlköğretim Haftası, çelenk sunumu ve şiirlerle kutlandı
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Van'ın Başkale ilçesinde İlköğretim Haftası etkinliği, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Anadolu Lisesi'ndeki programda Fatih İlkokulu öğrencileri şiirler okudu; Kaymakam Abdullah Sarı eğitim camiasına başarı, sağlık ve mutluluk diledi.

Van'ın Başkale ilçesinde İlköğretim Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Çarşı merkezindeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan program, Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda devam etti.

Programda, Fatih İlkokulu öğrencileri tarafından şiirler okundu, gösteri ve çeşitli etkinlikler sunuldu.

Çatak Kaymakamı ve Başkale Kaymakam Vekili Abdullah Sarı, yeni eğitim öğretim yılının öğrenciler, öğretmenler, veliler ve tüm eğitim camiası için başarı, sağlık ve mutluluk getirmesini diledi.

Kaynak: AA
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