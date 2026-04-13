Van'da kar yağışı; 93 yerleşim yeri ulaşıma kapandı

Van kırsalında etkili olan kar yağışı nedeniyle 93 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Başkale ilçesinde kar kalınlığı 15 cm'ye ulaştı, yolların açılması için belediye ve karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

VAN kırsalında dün akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 93 yerleşim yerinin yolu, ulaşıma kapandı.

Kent genelinde etkisini sürdüren kar yağışı, özellikle yüksek kesimlerde hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 2 bin 350 rakımlı Başkale ilçe merkezindeki kar kalınlığı 15 santimetreyi ulaştı. Yoğun yağış nedeniyle 37 mahalle ve 56 mezra yolu ulaşıma kapanırken, Van Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri yolların yeniden açılması için çalışma başlattı. Karayolları ekipleri de sorumluluk alanlarında bulunan Van-Hakkari ve Van-Erciş kara yollarında kar temizleme ve tuzlama çalışması yürüttü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD basını: İran-ABD diplomasi kapısı hala açık, taraftar yeniden masaya oturabilir

ABD basınından dünyayı umutlandıran haber: Birkaç gün içinde...
Yemek sipariş platformlarında yeni dönem! Zorunlu ek bedellere son verildi

Bakanlık düğmeye bastı! Yemek sipariş platformlarında yeni dönem
Trump'ın abluka kararı petrol fiyatlarını uçurdu

Korkulan oldu! Trump'ın hamlesi piyasalarda deprem etkisi yarattı
Uganda Savunma Kuvvetleri Komutanı Türkiye’yi hedef alan tartışmalı paylaşımlarını sildi

Türkiye’yi hedef almıştı: Tepkiler geri adım attırdı

İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı

İflas bayrağını çeken giyim devi tüm mağazalarında indirim başlattı
Yemek sipariş platformlarında yeni dönem! Zorunlu ek bedellere son verildi

Bakanlık düğmeye bastı! Yemek sipariş platformlarında yeni dönem
Kent meydanında panik anları! Protesto sırasında boğuluyordu

Kent meydanında panik anları! Protesto sırasında boğuluyordu
Musk'tan bomba seçim yorumu: Soros örgütü Macaristan’ı ele geçirdi

Dünyanın konuştuğu seçim için Elon Musk'tan gündem yaratacak yorum