Hakkari-Van kara yolunda kaygan yolda 3 araç kazaya karıştı, 12 kişi yaralandı

Hakkari-Van kara yolunda kaygan yolda 3 araç kazaya karıştı, 12 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari-Van kara yolu Güzeldere Tüneli güzergahında yağışla kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı kazada 12 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık, AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından Van ve Başkale'deki hastanelere kaldırıldı; kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
HAKKARİ-Van kara yolunda 3 aracın karıştığı kazada 12 kişi yaralandı.
Kaza, Hakkari-Van kara yolu Güzeldere Tüneli güzergahında meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 3 araç kazaya karıştı. Kazada 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Van ve Başkale ilçesindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı