Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Hakkari-Van kara yolunda kaygan yolda 3 araç kazaya karıştı, 12 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari-Van kara yolunda kaygan yolda 3 araç kazaya karıştı, 12 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hakkari-Van kara yolu Güzeldere Tüneli güzergahında yağışla kayganlaşan yolda 3 aracın karıştığı kazada 12 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık, AFAD ve itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından Van ve Başkale'deki hastanelere kaldırıldı; kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

HAKKARİ-Van kara yolunda 3 aracın karıştığı kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, Hakkari-Van kara yolu Güzeldere Tüneli güzergahında meydana geldi. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda 3 araç kazaya karıştı. Kazada 12 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Van ve Başkale ilçesindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS tarihleri belli oldu

Milyonlarca gencin kaderini belirleyecek sınavın tarihi belli oldu
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski Yunan Başbakanı'ndan Türkiye itirafı: İzin almadan hiçbir şey yapamayacağız

'Komşu'dan bomba Türkiye itirafı: İzinsiz hiçbir şey yapamayacağız
Torunu Nazar'ı Alman annesinden 7 yıl boyunca kaçırmıştı! Tutuklu babaanne duruşmada fenalaştı

Torununu 7 yıl boyunca annesinden kaçırmıştı! Duruşmada fenalaştı
Gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'da! Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek?

Gözler Erdoğan'da! Emekli için 2023 formülü mü devreye girecek?
Kremlin'den Zelenski'ye beklenmedik çağrı! 'Putin'le görüşmek istiyorsa...'

Kremlin'den Zelenski'ye dünyayı şaşkına çeviren çağrı
Taksiyi park etti, kimse görmez sandı! Kamera her şeyi kaydetti

Takside mide bulandıran görüntü! Hastanenin yanına park edip...
Emeklilere ek zam gündemdeyken Mustafa Destici, en düşük maaş için rakam verdi

Emeklilere ek zam gündemdeyken en düşük maaş için rakam geldi
'Gizli planı açıklıyorum' diyen İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın çıkışı

"Gizli planı açıklıyorum" diyen İslam Memiş'ten çok konuşulacak altın çıkışı