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Van'da nesli tehlikede yaban keçileri görüntülendi

Van'da nesli tehlikede yaban keçileri görüntülendi
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Van'ın Gürpınar ve Başkale ilçelerinde yapılan doğa gözlemlerinde, nesli tehlike altındaki yaban keçileri başta olmak üzere kartal, baykuş gibi birçok yaban hayvanı doğal ortamlarında görüntülendi. Dr. Cihan Önen, bölgenin zengin yaban hayatını gözlemlediklerini belirtti.

Van'ın Gürpınar ve Başkale ilçelerinde gerçekleştirilen doğa gözlemlerinde, nesli tehlike altında bulunan yaban keçileri başta olmak üzere birçok yaban hayvanı doğal yaşam alanlarında görüntülendi.

Gürpınar ve Başkale ilçeleri, yüksek dağları, berrak su kaynakları, zengin yaban hayatı ve tarihi dokusuyla doğaseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Doğa gözlemcisi ve Anadolu Sualtı Araştırmaları ve Sporları Derneği Temsilcisi Dr. Cihan Önen, birkaç gün süren doğa gözlemleri sırasında Gürpınar ve Başkale'nin doğal zenginliklerini yakından inceleme fırsatı buldu.

Bölgenin yüksek dağlarından süzülen berrak suların oluşturduğu yemyeşil meraların çok sayıda canlı türüne yaşam alanı sunduğunu belirten Önen, göletlerin ve tarihi taş evlerden oluşan köylerin de bölgenin doğal dokusunu tamamladığını ifade etti. Van'ın Gürpınar ilçesindeki Pagan Dağı'nda yaşayan ve nesli tehlike altında bulunan yaban keçilerini doğal ortamlarında gözlemlediklerini dile getiren Önen, bunun yanı sıra kartallar, baykuşlar ve atmacalar gibi yırtıcı kuşların gökyüzündeki süzülüşlerine de tanıklık ettiklerini kaydetti.

"Harika bir yer"

İHA muhabirine konuşan Dr. Cihan Önen, bölgenin doğal güzelliklerinden etkilendiklerini belirterek, "Van'ın Gürpınar ilçesinin kırsal bölgelerindeyiz. Burada akarsular ve yemyeşil meralar, bir yandan yaban keçilerinin geçişleri, kartallar, baykuşlar gibi pek çok yaban canlısına tanıklık ettik. Harika bir yer, güzel doğal alanları var. Saatlerce burada olmamamıza rağmen gezmelere doyamadık" dedi.

Doğanın sunduğu görsel şölenin kendilerini etkilediğini ifade eden Önen, yüksek dağların ardından yükselen ayın bölgeye ayrı bir güzellik kattığını dile getirerek, ortaya çıkan atmosferin unutulmaz olduğunu kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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