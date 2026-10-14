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Van Başkale'de 9 dağcı, 3600 rakımlı İspiriz Dağı'nın zirvesine tırmandı

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Van Başkale'de 9 dağcı, 3600 rakımlı İspiriz Dağı'nın zirvesine tırmandı
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Van'ın Başkale ilçesinde Vadi Doğa Sporları Kulübünce düzenlenen etkinlikte 9 dağcı, kentin en yüksek ikinci dağı olan 3600 rakımlı İspiriz Dağı'nın zirvesine tırmandı. Dört saatlik tırmanışın ardından zirveye ulaşan grup, bir süre kalıp ilçe merkezine döndü.

Van'ın Başkale ilçesinde bir grup dağcı, kentin en yüksek ikinci dağı olan 3600 rakımlı İspiriz Dağı'nın zirvesine tırmandı.

Vadi Doğa Sporları Kulübünce düzenlenen etkinlikte 9 dağcı, Başkale'de bir araya geldi. Dağcı Emrah Yavuz'un rehberlik ettiği grup, dört saatlik tırmanışın ardından dağın zirvesine ulaştı. Zirvede bir süre kalan ve manzarayı fotoğraflayan dağcılar, daha sonra ilçe merkezine döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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