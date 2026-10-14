Van Başkale'de 9 dağcı, 3600 rakımlı İspiriz Dağı'nın zirvesine tırmandı

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Van'ın Başkale ilçesinde bir grup dağcı, kentin en yüksek ikinci dağı olan 3600 rakımlı İspiriz Dağı'nın zirvesine tırmandı.

Vadi Doğa Sporları Kulübünce düzenlenen etkinlikte 9 dağcı, Başkale'de bir araya geldi. Dağcı Emrah Yavuz'un rehberlik ettiği grup, dört saatlik tırmanışın ardından dağın zirvesine ulaştı. Zirvede bir süre kalan ve manzarayı fotoğraflayan dağcılar, daha sonra ilçe merkezine döndü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı