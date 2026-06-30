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Başkale'de araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü

Başkale'de araç şarampole yuvarlandı: 1 ölü
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Van'ın Başkale ilçesinde yaylaya gitmek için yola çıkan hafif ticari aracın şarampole yuvarlanması sonucu sürücü Cemil Çiçek hayatını kaybetti.

Van'ın Başkale ilçesinde şarampole yuvarlanan aracın sürücüsü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, dün akşam saatlerinde ilçeye 40 kilometre uzaklıktaki Kırbalı Mahallesi'nde meydana geldi. Yaylaya gitmek için yola çıkan Cemil Çiçek yönetimindeki hafif ticari araç, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada araç hurdaya dönerken, ihbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde sürücü Cemil Çiçek'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından Çiçek'in cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Başkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından cenazenin Kırbalı Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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