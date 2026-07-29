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Başkale’de tandır evi yangını

Başkale’de tandır evi yangını
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Van’ın Başkale ilçesinde tandır evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Van'ın Başkale ilçesinde tandır evinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Başkale ilçesinde tandır evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yakındaki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürülen yangında tandır evi kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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