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Van Başkale'de jandarma operasyonunda 11 kilo 958 gram esrar ele geçirildi

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Valilik açıklamasına göre, Van'ın Başkale ilçesinde Koçdağı Mahallesi'nde jandarma ekiplerinin Başkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yaptığı operasyonda 11 kilo 958 gram esrar ele geçirildi. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Van'ın Başkale ilçesinde 11 kilo 958 gram esrar ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Başkale Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Koçdağı Mahallesi'nde yapılan operasyonda 11 kilo 958 gram esrar ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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