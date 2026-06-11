Başkale'de kursiyerlerin el emeği ürünleri sergilendi
Van'ın Başkale ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi tarafından düzenlenen yıl sonu sergisinde kursiyerlerin ürünleri sergilendi, Kaymakam Erdoğan açılışı yaptı.
Van'ın Başkale ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında yıl sonu sergisi düzenlendi.
Halk Eğitimi Merkezi tarafından spor salonunda düzenlenen programda, kursiyerlerin yıl boyunca hazırladığı ürünler sergilendi.
Serginin açılışını yapan Kaymakam Muhammet Serdar Erdoğan, sergilenen ürünleri inceleyerek kursiyerlerle sohbet etti.
Programın sonunda kursiyerlere belgeleri verildi.
Kaynak: AA / Zafer Tayfur