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Van'da tedavi ihtiyacı olan yenidoğan bebek ambulans helikopterle Bitlis'e götürüldü

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Van'ın Başkale ilçesinde ileri düzeyde tedaviye ihtiyaç duyan yenidoğan bebek, ambulans helikopterle Bitlis'in Tatvan ilçesine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Van'ın Başkale ilçesinde ileri düzeyde tedaviye ihtiyaç duyan yenidoğan bebek, ambulans helikopterle Bitlis'in Tatvan ilçesine sevk edildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Başkale Devlet Hastanesi'nde dünyaya gelen bebeğin ileri düzeyde tedaviye ihtiyaç duyduğu belirlendi.

Doktorların yaptığı değerlendirme sonucu bebeğin ileri tetkik ve tedavi için başka merkeze sevk edilmesine karar verildi.

Bunun üzerine ilçeye yönlendirilen ambulans helikoptere alınan bebek, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Berfin Sidar Aşit
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