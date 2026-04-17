Van'da 162 kilo 920 gram asetik anhidrit ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, uyuşturucu madde ticareti amacıyla depolanmış 162 kilo 920 gram asetik anhidrit ve çeşitli silahlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Başkale Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ve İstihbarat Şubesi görevlilerince ilçede tespit edilen adrese dün operasyon düzenlendi.

İkamette yapılan aramada 162 kilo 920 gram asetik anhidrit, 2 uzun namlulu silah, tabanca, 3 şarjör ve 2 fişek ele geçirildi.

Ekiplerce gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Bahar Tanrıtanır
