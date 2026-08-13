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Başkale'de Kafa Kafaya Çarpışma: 7 Yaralı

Başkale'de Kafa Kafaya Çarpışma: 7 Yaralı
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Van'ın Başkale ilçesinde sabah saatlerinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Araçlarda sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

VAN'ın Başkale ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.40 sıralarında Başkale ilçesine bağlı Albayrak Mahallesi yolunda meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen iki otomobil, kontrolden çıkarak kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, Büyükşehir Belediyesi Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin çalışması ile çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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