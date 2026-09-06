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Van'da Çoban Atıyla Dere Geçerken Boğuldu

Van'da Çoban Atıyla Dere Geçerken Boğuldu
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Van'ın Başkale ilçesinde koyunlarını otlatan 20 yaşındaki çoban, atıyla dereyi geçmeye çalışırken akıntıya kapıldı. Yaklaşık 2 saatlik arama sonucu polis dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan genç, hastanede kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Van'ın Başkale ilçesinde dereyi at üstünde geçmeye çalışırken akıntıya kapılan ağır yaralanan 20 yaşındaki çoban, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Başkale ilçesine bağlı Deringeçit Mahallesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, koyunlarını otlatan Abdurrahman Demirhan, atıyla birlikte dereyi geçmeye çalıştığı sırada akıntıya kapılarak kayboldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD, polis dalgıç ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren arama çalışmalarının ardından Demirhan, polis dalgıç ekipleri tarafından sudan çıkarıldı.

Ağır yaralı olarak ambulansa alınan Demirhan, Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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