Başkale Kaymakamı Cihangir göreve başladı

Van'ın Başkale Kaymakamlığına atanan Ramazan Cihangir görevine başladı.

Başkale ilçesine Cumhurbaşkanlığı Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında atanan Kaymakam Ramazan Cihangir, ilçeye gelerek görevine başladı. Başkale Kaymakamlığı'nda mesaisine başlayan Cihangir, kurum amirleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. Kaymakam Cihangir, "İlçemizin huzuru, güvenliği, refahı ve kalkınması hedefiyle; tüm kamu kurumlarımızla koordinasyon içinde, 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla ve siz değerli hemşehrilerimize hizmet etme gayesiyle çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz "dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı