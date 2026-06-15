Van'ın tarihi ve doğal güzelliklerine yoğun ilgi

Van'ın Başkale ilçesi ile Hakkari sınırları arasında yer alan ve son dönemde doğaseverlerin yoğun ilgisini çeken travertenler, peribacaları ve tarihi mekanlar ziyaretçilerin yoğun ilgisini çekiyor.

Hakkari'de Mazlum Tekçe öncülüğünde organize edilen etkinlik kapsamında 15 kişilik grup, bölgedeki travertenlere yürüyüş gerçekleştirdi. Gün boyu süren etkinlikte katılımcılar, travertenlerin oluşturduğu eşsiz manzaralar arasında doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı buldu. Doğanın sunduğu benzersiz güzellikleri keşfeden katılımcılar, travertenlerin büyüleyici görüntülerini fotoğraf ve video çekerek ölümsüzleştirdi. Dağların arasında yükselen travertenler, berrak su kaynakları ve etkileyici doğal yapısıyla ziyaretçilerden tam not aldı.

Bölgenin önemli bir turizm potansiyeline sahip olduğunu ifad6e eden Tekçe, "Bugün arkadaşlarımızla birlikte Van, Başkale ve Hakkari üçgeninde bulunan bu eşsiz doğa harikasını ziyaret ettik. Katılımcılarımız travertenlerin güzelliği karşısında büyük hayranlık duydu. Bu bölgenin tanıtılmasıyla birlikte doğa turizminin daha da canlanacağına inanıyoruz. Amacımız hem doğayı korumak hem de bu güzellikleri daha geniş kitlelere ulaştırmaktır" dedi.

Etkinliğe katılan doğaseverler ise travertenlerin beklediklerinden çok daha etkileyici olduğunu ifade ederek, bölgenin gelecekte Türkiye'nin önemli doğa turizmi destinasyonlarından biri olabileceğini söyledi.

Hakkari'den gelen grup, Vanadokya olarak bilinen peribacaları ile St. Bartholomeus Kilisesi'ni de gezdi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı