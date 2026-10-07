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Van Başkale'de sağanak yüksek kesimlerde kara dönüştü, İspiriz Dağı beyaza büründü

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Van Başkale'de sağanak yüksek kesimlerde kara dönüştü, İspiriz Dağı beyaza büründü
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Van'ın Başkale ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. 3 bin 668 rakımlı İspiriz Dağı ve çevresindeki yüksek bölgeler beyaza bürünürken, oluşan kar örtüsü bölgedeki doğal görünümü değiştirdi.

Van'ın Başkale ilçesinde iki gündür devam eden sağanak, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü.

Başkale ilçesinde etkili olan sağanak yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Van il merkezi ve ilçelerinde iki gündür etkili olan yağmur yağışı, Başkale'de yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Dün başlayan sağanağın ardından 3 bin 668 rakımlı İspiriz Dağı ve çevresindeki yüksek bölgeler beyaza büründü. Yağış sonrası oluşan kar örtüsü, bölgedeki doğal görünümü değiştirirken, yüksek rakımlı alanlarda yer yer kalın kar tabakası oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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