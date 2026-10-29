Tayfun Akalan kimdir? Hakkari-Van yolundaki kazada şehit olan Van polisi

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Hakkari- Van kara yolunda üç aracın karıştığı kazada yaralanan polis memuru Tayfun Akalan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Akalan'ın şehit olduğu 28 Ekim 2026 akşamı duyuruldu.

Kaza, yolun Güzeldere Tüneli güzergahında oldu. Yağış yüzünden yol kaygandı. Kazada yaralananlar arasında ilçedeki görevinden dönen üç polis memuru vardı; Akalan da onlardan biriydi.

TAYFUN AKALAN NEDEN ŞEHİT OLDU?

Tayfun Akalan, Hakkari- Van kara yolundaki zincirleme trafik kazasında aldığı yaralar nedeniyle şehit oldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri gönderildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı, sonra ambulanslarla Van'daki ve Başkale ilçesindeki hastanelere götürüldüler. Akalan, hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TAYFUN AKALAN KİMDİR?

Tayfun Akalan, Van'da görev yapan bir polis memuruydu. Kazanın olduğu gün iki meslektaşıyla birlikte ilçedeki bir görevden dönüyordu. Ölümüyle emniyet teşkilatı bir şehit daha verdi.

TAYFUN AKALAN NEREDE GÖREV YAPIYORDU?

Tayfun Akalan, Van Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapıyordu. Bu şube, kentte kaçakçılık ve organize suçlarla ilgili çalışmaları yürüten birim.

KAZA NEREDE VE NASIL OLDU?

Kaza Hakkari ile Van arasındaki kara yolunda, Güzeldere Tüneli güzergahında yaşandı. Yağışla kayganlaşan yolda üç araç birbirine karıştı. Kazada polis memurlarıyla birlikte çok sayıda kişi yaralandı. Yaralılar Van ve Başkale'deki hastanelerde tedavi altına alındı.

TAYFUN AKALAN'IN AİLESİ NEREDE YAŞIYOR?

Tayfun Akalan'ın ailesi Ankara'nın Altındağ ilçesinde yaşıyor. Şehadet haberi aile evine ulaştıktan sonra evin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı ve bir taziye çadırı kuruldu. Ailenin yakınları, arkadaşları ve mahalle sakinleri taziye için eve geldi, mahallede Akalan için Kur'an okutuldu.