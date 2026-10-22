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Van Başkale'de konteyner yangını evlere sıçramadan söndürüldü

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Van Başkale'de konteyner yangını evlere sıçramadan söndürüldü
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Van'ın Başkale ilçesine bağlı Böğrüpek Mahallesi'nde Haşim Yelekçi'nin yaşadığı konteynerde çıkan yangın, Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında konteyner kullanılamaz hale gelirken, olay yerinde önceki akşam da ot yangını çıkmıştı.

Van'ın Başkale ilçesinde bir konteynerde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürülürken, konteyner kullanılamaz hale geldi.

Böğrüpek Mahallesi'nde Haşim Yelekçi isimli vatandaşın ikamet ettiği konteynerde henüz nedeni bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine Başkale İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yakındaki evlere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürülen yangında konteyner kullanılmaz hale geldi. Önceki akşam yine aynı adreste ot yangını meydana gelmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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