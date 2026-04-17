Van'da gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığının Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Başkale ilçesi Barış Mahallesi'nde icra edilen faaliyette 65 ACM *** plakalı araçta yapılan adli aramada neticesinde; piyasa değeri 3 milyon 270 bin TL olan bin 429 adet gümrüksüz elektronik eşya, mutfak eşyası, giyim tekstil ürünleriyle birlikte 120 kilogram gümrüksüz kaçak gıda malzemesi ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli L.K. (38) isimli şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanuna göre adli işlem yapılmıştır" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı