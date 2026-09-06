Haberler

Van'da Derede Boğulan Çoban Kurtarılamadı

Van'da Derede Boğulan Çoban Kurtarılamadı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Başkale ilçesinde dereyi geçmeye çalışan çoban Abdurrahman Demirhan, suya kapılarak kayboldu. AFAD, UMKE, jandarma ve polis ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla yaralı olarak bulunan Demirhan, hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

VAN'ın Başkale ilçesinde geçmeye çalıştığı derede suya kapılan çoban Abdurrahman Demirhan (20), ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla yaralı olarak çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan Demirhan, kurtarılamadı.

Olay, öğle saatlerinde Başkale ilçesine yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Deringeçit Mahallesi'nde meydana geldi. Küçükbaş hayvanlara çobanlık yapan Abdurrahman Demirhan, derenin karşı tarafına geçmeye çalıştığı sırada dengesini kaybederek suya kapıldı. Çevredekilerin durumu fark ederek ihbarda bulunması üzerine bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve Polis Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla Demirhan, derin bir noktada yaralı olarak bulundu. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Demirhan, ambulansla Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Demirhan, burada doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Abdurrahman Demirhan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Abdurrahman Demirhan'ın cenazesinin ilçeye bağlı Belencik Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Gülistan Doku cinayetinin firari şüphelisi Umut Altaş: Vali'nin oğlu vurdu, cesedi bagaja taşıdık

Türkiye'yi sarsan davada yer yerinden oynayacak: Valinin oğlu vurdu
Pervin Buldan: Demokratik Cumhuriyet Hareketi olarak yeni bir hareketi inşa edeceğiz

Yeni dönem, yeni isim! DEM Parti'nin adı bir kez daha değişiyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emekli öğretmenden kahreden haber! Komşular ihbar edince korkunç gerçek ortaya çıktı

Kimse fark etmedi! Komşular ihbar edince korkunç gerçek ortaya çıktı
Denizli'de alacak verecek kavgası silahlı çatışmaya döndü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bir ilimizi kana bulayan dehşet! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünyanın en güzel kızı bir öğretmen! Tacı Dominik Cumhuriyeti'ne götürdü

Miss World'ün kazananı belli oldu: İşte dünyanın en güzel kadını!

Serhat Kılıç’ın cenaze programı belli oldu! Son yolculuğuna sahneden uğurlanacak

Hayatını kaybeden oyuncu son yolculuğuna en sevdiği yerden uğurlanacak
İki ilimizi fırtına vurdu! Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi

İki ilimizi fırtına vurdu! Manzara korkunç
Serhat Kılıç'ın ölümü sonrası Şoray Uzun'dan çağrı: Varsayımları gerçekmiş gibi sunmayın

Şoray Uzun'dan evinde ölü bulunan ünlü oyuncu için dikkat çeken çağrı
Altınlarla kaybolan Özbek gelinin düğün öncesi röportaj verdiği ortaya çıktı

Altınları alıp kaçan Özbek gelin düğünden önce bakın ne demiş