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Jandarma Başkale'de 10 kilo 111 gram toz esrar ele geçirdi, 3 kişiyi gözaltına aldı

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Jandarma Başkale'de 10 kilo 111 gram toz esrar ele geçirdi, 3 kişiyi gözaltına aldı
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Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmada, Bebleşin Mahallesi'nde 65 AAV plakalı araçta yapılan aramada 10 kilo 111 gram toz esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 10 kilo 111 gram toz esrar ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Başkale Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Başkale ilçesi Bebleşin Mahallesi mevkisinde 65 AAV plakalı araçta yapılan arama sonucunda 10 kilo 111 gram toz esrar ele geçirilmiş olup, şüpheliler D.S. (E/30), B.A. (E/25) ve M.D. (E/20) gözaltına alınmıştır. Güvenlik güçlerimiz tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti le kullanımın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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