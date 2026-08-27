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Başkale'de sel bölgesi ve hudut karakolları ziyareti

Başkale'de sel bölgesi ve hudut karakolları ziyareti
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Van'ın Başkale Kaymakamı Ramazan Cihangir, 2021'de selin yaşandığı Esenyamaç Mahallesi ile ilçedeki hudut karakollarını ziyaret etti.

Van'ın Başkale Kaymakamı Ramazan Cihangir, 2021'de selin yaşandığı Esenyamaç Mahallesi ile ilçedeki hudut karakollarını ziyaret etti.

Cihangir, beraberindeki 18. Komando Tugay Komutanı Piyade Albay Muhammet Şen, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ceyhun Köymen, İlçe Emniyet Müdür Vekili Oğuz Eskioğlu ve kurum müdürleriyle Esenyamaç Mahallesi'ne gitti.

Mahallede incelemelerde bulunan Cihangir ve beraberindekiler, selin ardından hak sahibi olan afetzedelerle bir araya geldi.

Mahalle Muhtarı Ayhan Korkmaz ve vatandaşların talep ve sorunlarını dinleyen Cihangir, Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca yapımı tamamlanan ve çalışmaları devam eden konutların son durumu ile teslim süreçleri hakkında bilgi verdi.

Devletin tüm imkanlarıyla vatandaşların yanında olduğunu belirten Cihangir, kapılarının her zaman ilçe sakinlerine açık olduğunu ifade etti.

Cihangir ve beraberindekiler, daha sonra hudut karakollarını ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA
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